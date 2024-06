Ein Mann ist beim Verlassen eines Mannheimer Krankenhauses mutmaßlich von mehreren Tätern körperlich angegangen und mit einem Messer schwer verletzt worden. Polizeiangaben von Dienstag zufolge wurde der 46-Jährige umgehend notoperiert und vorübergehend intensivmedizinisch behandelt. Demnach erlitt er durch scharfe Gewalt verursachte Verletzungen. Auch eine unbeteiligte Person wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Täter flüchteten unerkannt.

Mannheim (dpa/lsw) - Angaben zum Hintergrund und einem möglichen Motiv machte eine Polizeisprecherin am Dienstag nicht. Der Vorfall ereignete sich bereits Ende Mai. Ein Zusammenhang zu dem am darauffolgenden Tag erfolgten Messerangriff am Mannheimer Marktplatz, bei dem ein Polizist tödlich verletzt wurde, besteht laut Polizei nicht.

