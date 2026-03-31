Ein Kleintransporterfahrer ist im Kreis Lörrach unterwegs. Er hält an, um sich zu erleichtern. Doch das endet schmerzhaft.

Efringen-Kirchen (dpa/lsw) - Bei einer Pinkelpause in Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) soll ein Kleintransporterfahrer von einem Mann mit einer Eisenstange angegriffen worden sein. Polizeiangaben zufolge hielt der 23 Jahre alte Transporterfahrer am Montag am Straßenrand einer Kreisstraße und stieg aus, um sich zu erleichtern.

Ein unbekannter Autofahrer soll gehupt haben, ausgestiegen sein und dem Mann mit einer Eisenstange auf den Arm geschlagen haben, sodass dieser zu Boden ging. Der Angreifer soll dann wieder davongefahren sein, der Geschädigte verletzte sich leicht. Zu den genauen Hintergründen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.