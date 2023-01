Schopfheim (dpa/lsw) - Ein Mann ist beim Baumfällen in Schopfheim (Kreis Lörrach) tödlich verunglückt. Der 64-Jährige kam unter einen umstürzenden Baum, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er starb am Dienstag noch am Unfallort.

PM Polizei