Ein 53 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) tot aufgefunden worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden ihn am Freitagabend beim Löschen seiner brennenden Wohnung, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Woran genau der Mann starb und wie das Feuer ausbrach, war am Mittag unklar. Weitere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus waren nicht vom Feuer betroffen. Die 15 anderen Bewohner retteten sich unverletzt ins Freie. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 90.000 Euro.

Sindelfingen (dpa/lsw) - PM der Polizei