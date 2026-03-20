Ein 39-Jähriger wird beim Treffen mit einer angeblich jungen Frau bedroht und erpresst. Die Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest – darunter eine bereits gesuchte Jugendliche.

Weilheim an der Teck (dpa/lsw) - Ein Mann hat auf einem Erotikportal ein Treffen mit einer angeblich jungen Frau vereinbart und ist dabei im Kreis Esslingen Opfer einer schweren räuberischen Erpressung geworden. Der 39-Jährige wollte sich mit der Frau auf einem Gartengrundstück in Weilheim an der Teck treffen, wie ein Polizeisprecher sagte. Erschienen sei jedoch nicht eine junge Frau, sondern ein 22 Jahre alter Mann sowie zwei minderjährige Mädchen und ein 17-jähriger Junge.

Der 22-Jährige soll dem Opfer Gewalt angedroht haben und ihn dann zur Entlohnung für die zuvor ausgemachte sexuelle Dienstleistung aufgefordert haben. Ob es sich bei der Entlohnung um Geld handelte, wollte der Polizeisprecher nicht sagen - dies sei Täterwissen, hieß es.

Opfer gelang es, Polizei zu rufen

Anschließend machte sich die Gruppe nach Darstellung der Polizei auf den Weg zur Wohnung des Opfers - die Täter hätten sich dort weitere Wertgegenstände unter den Nagel reißen wollen, hieß es. Unterwegs sei es dem 39-Jährigen jedoch gelungen, die Polizei zu alarmieren, woraufhin das Quartett die Flucht ergriffen habe.

Einsatzkräften gelang es, bei der Fahndung den 22-Jährigen sowie einen 17-Jährigen und eine 15 Jahre alte Jugendliche als Tatverdächtige vorläufig festzunehmen. Die 15-Jährige war bereits im Raum Aalen zur Fahndung ausgeschrieben gewesen, sie wurde an ihrer Mutter übergeben.

Auch der 22-Jährige ist polizeibekannt und vorbestraft. Er und der 17-Jährige wurden am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt und sitzen nun in Untersuchungshaft.