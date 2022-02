Bad Mergentheim (dpa/lsw) - Bei einem Streit in einem Elektronikmarkt in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Bei der Auseinandersetzung habe ein 39-Jähriger mit einem Messer auf einen 36-Jährigen eingestochen, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Opfer musste in eine Klinik eingeliefert worden. Der mutmaßliche Messerstecher wurde noch vor Ort festgenommen. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst noch unklar.

