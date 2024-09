Zwei Männer geraten in Mannheim in einen Streit. Einer von ihnen zieht kurz darauf ein Messer und sticht zu.

Mannheim (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung in Mannheim ist ein 39 Jahre alter Mann mit einem Messer verletzt worden. Zuvor seien die beiden Männer in ein Streitgespräch geraten, in dessen Verlauf der bisher unbekannte Täter zugestochen habe, teilte die Polizei mit. Zeugen griffen daraufhin ein und beendeten die Auseinandersetzung. Der Angreifer konnte am Montagabend flüchten. Die Gründe für den Streit waren zunächst unklar. Die Polizei ermittele wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.