Albbruck (dpa/lsw) - Ein 46-jähriger Mann ist bei Schweißarbeiten in einer alten Fabrikhalle in Albbruck (Kreis Waldshut) tödlich verletzt worden. Er dürfte am Samstag von einer schweren Metallplatte eingeklemmt worden sein, teilte die Polizei am Montag mit. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk waren demnach zur Bergung im Einsatz. Weil die Halle an einer Bahnstrecke liege, sei während des Einsatzes ein Gleis gesperrt worden. Zu möglichen Verspätungen oder Ausfällen konnte ein Polizeisprecher keine Angaben machen.

Pressemitteilung