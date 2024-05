Külsheim (dpa/lsw) - Wohl ein technischer Defekt an einem Hometrainer hat in Külsheim im Main-Tauber-Kreis einen Brand ausgelöst. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, habe ein Mann eine Rauchgasvergiftung erlitten, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten am Freitag in eine Klinik. Ein Anwohner hatte laut Polizei am Abend starken Rauch an einem baulich von einem Wohnhaus getrennten Gebäude bemerkt. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei