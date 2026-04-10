Feuer in einer Wohnung, ein Verletzter und 250.000 Euro Schaden: Was laut Polizei zum Brand in einem Hochhaus in Stuttgart bekannt ist.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Hochhaus in Stuttgart ist ein 73 Jahre alter Mann verletzt worden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von 250.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Einer Polizeisprecherin zufolge brach das Feuer in einer Wohnung im vierten Obergeschoss aus. Der Mann hatte sich in der brennenden Wohnungen aufgehalten und wurde durch die Feuerwehr gerettet. Er erlitt leichte Verletzungen. Weitere Wohnungen blieben verschont. Die Feuerwehr konnte das Feuer am Mittag löschen. Weshalb es zum Brand blieb vorerst unklar.