Friedrichshafen (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat in Friedrichshafen einem 19 Jahre alten Mann auf der Tanzfläche einer Fastnachtsveranstaltung in die Nase gebissen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, musste der 19-Jährige am Samstagabend mit Bissverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Von dem Angreifer fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Mitteilung der Polizei