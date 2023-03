Ein Unbekannter hat in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) ein Auto gestohlen und damit einen Tankbetrug sowie Unfallflucht begangen. Das Auto hatte unverschlossen vor einem Haus gestanden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Unbekannte fuhr den Angaben zufolge am Dienstagabend zu einer Tankstelle und tankte ohne zu bezahlen. Auf seiner Weiterfahrt kollidierte der Mann mit dem gestohlenen Wagen in Weingarten mit einem geparkten Auto.

Bruchsal (dpa/lsw) - Das Auto kam von der Straße ab und stieß mit einem Straßenschild und einem Verkehrspfosten zusammen. Als der Unbekannte wieder auf die Fahrbahn lenkte, gefährdete er einen weiteren Verkehrsteilnehmer, wie es von der Polizei hiß. Nach einigen Metern hielt er an und flüchtete mit einer weiteren Person zu Fuß in Richtung Bahnhof. Die eingeleitete Suche der Polizei blieb zunächst erfolglos. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Mitteilung der Polizei