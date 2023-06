Polizisten haben in Mittelfranken auf einen Mann geschossen, der laut einem Polizeisprecher mit einem Messer auf die Beamten zugegangen ist. Der Mann sei in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) durch den Schuss am Bein verletzt worden und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte der Polizeisprecher am Freitag. Nach ersten Erkenntnissen bestehe keine Lebensgefahr.

Dinkelsbühl (dpa) - Vorausgegangen war demnach ein Streit, bei dem sich einer der Beteiligten aggressiv verhalten haben soll. Deshalb sei die Polizei gerufen worden. Wie viele Menschen in die Auseinandersetzung verwickelt waren, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Derzeit seien mehrere Einsatzkräfte vor Ort.