Eine Gruppe Menschen gerät mit einem Mann in Streit. Es eskaliert, er zieht ein Messer – doch die Gruppe geht zum Gegenangriff über.

Freiburg im Breisgau (dpa/lsw) - Mit einem Küchenmesser soll ein Mann eine Gruppe Menschen in einem Park in Freiburg bedroht haben. Zuvor soll es zu einem Streit gekommen sein. Den Vieren sei es aber gelungen, den Mann in einem Handgemenge zu entwaffnen, ohne sich dabei selbst zu verletzen, teilte die Polizei mit.

Der Angreifer habe sich dabei mit der langen Klinge an den Händen verletzt und sei anschließend geflüchtet.

Wenig später habe die Polizei einen Mann in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen. Ob es sich hierbei um den Täter handelt, ist aber noch unklar.