Baden-Württemberg Mann baut Unfall in Rettungsgasse und schlägt Sanitäterin

Polizei Blaulicht (Symbolbild)
Die Polizei musste einem Mann nach einem Unfall Handschellen anlegen. (Symbolbild)

Crash im Stau, Angriff auf Sanitäterin: Ein 27-Jähriger sorgt auf der A81 für Chaos. Wie Polizei und Retter damit umgehen mussten.

Möglingen (dpa) - Ein mutmaßlich betrunkener 27-Jähriger hat unrechtmäßig eine Rettungsgasse genutzt und darin auch noch einen Unfall gebaut. Nach dem Crash auf der Autobahn 81 bei Möglingen (Kreis Ludwigsburg) hat er dann auch noch einer Rettungssanitäterin gegen den Kopf geschlagen, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war den Angaben zufolge zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit durch eine Rettungsgasse gefahren. Er habe dabei zwei Autos gestreift, bevor er ins Heck eines 51-Jährigen krachte und stehenblieb. Der Verdächtige sowie der 51-Jährige wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden von 100.000 Euro.

Anstatt sich nach dem Unfall am Mittwoch behandeln zu lassen, lief der 27-Jährige zunächst davon. «Als eine Rettungssanitäterin ihn in einen sicheren Bereich zurückbringen wollte, holte der 27-Jährige aus und schlug der jungen Frau gegen den Kopf», so die Polizei. Die Sanitäterin wurde leicht verletzt und musste sich selbst behandeln lassen.

Polizisten brachten den Mann zu Boden und legten ihm Handschellen an. Dabei wollte er auch die Polizisten schlagen und beleidigte diese. Weil die Polizisten vermuteten, dass der Mann alkoholisiert war, wurde ihm Blut abgenommen. Dabei geriet der Mann laut Polizei in einen psychischen Ausnahmezustand. Er wurde schließlich in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Ludwigsburg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x