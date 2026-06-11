Nach 22 Jahren Lottospiel gewinnt ein Mann aus dem Landkreis Ravensburg knapp 900.000 Euro – und denkt nun darüber nach, früher in Rente zu gehen.

Ravensburg (dpa/lsw) - Ein 51-jähriger Mann aus dem Landkreis Ravensburg hat beim Lotto «6aus49» fast 900.000 Euro gewonnen. Der Spieler erhielt in der zweiten Gewinnklasse 891.167,30 Euro, wie der Online-Anbieter Lotto24 mitteilte.

Der Mann habe seit 22 Jahren sein Glück bei dem Anbieter versucht. Von dem Gewinn erfuhr er demnach direkt nach der Ziehung über eine Benachrichtigung. Zuvor habe er bereits kleinere Beträge im vierstelligen Bereich gewonnen, der aktuelle Gewinn sei für ihn jedoch eine große Überraschung gewesen. Das Geld wolle er nach eigenen Angaben anlegen und möglicherweise früher in Rente gehen.

Den Jackpot verpasste er nur knapp, da er zwar die Zahlen 11, 15, 16, 28, 39 und 42 richtig hatte, aber bei der Superzahl danebenlag. Insgesamt gab es zwei Gewinner in dieser Gewinnklasse. Der Hauptjackpot blieb bei der Ziehung am Mittwoch unbesetzt und liegt weiter bei 50 Millionen Euro.