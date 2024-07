Auf einem Grundstück in Biberach an der Riß (Kreis Biberach) mäht ein Mann seinen Rasen mit einem Aufsitzmäher. An einer Böschung kommt es zum Unglück.

Biberach an der Riß (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Biberach an der Riß (Kreis Biberach) mit seinem Aufsitzrasenmäher einen Abhang hinuntergestürzt und gestorben. Der 56-Jährige habe auf seinem Grundstück Rasen gemäht, sagte ein Polizeisprecher. Dabei sei er an einer Böschung zu nah an den Abhang gekommen.

Beim Hinunterstürzen des etwa fünf Meter hohen und beinahe senkrechten Abhangs habe sich der Rasenmäher überschlagen und den Mann unter sich begraben. Als Rettungskräfte nach dem Unfall am Mittwoch eingetroffen seien, sei der Mann nicht mehr am Leben gewesen.