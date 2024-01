Ein Mann soll in Albstadt (Zollernalbkreis) zwei Frauen schwer verletzt haben. Der 39-Jährige habe die Haustüre eines Mehrfamilienhauses eingetreten und sich Zugang zur Wohnung einer 85-jährigen Seniorin verschafft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. In der Wohnung habe der Tatverdächtige auf die 85-Jährige sowie auf eine 51-jährige Besucherin mit verschiedenen Gegenständen eingeschlagen. Die Opfer seien von dem psychisch auffälligen Mann vermutlich willkürlich ausgewählt worden.

Albstadt (dpa/lsw) - Die 85-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die 51-Jährige begab sich selbstständig ins Krankenhaus. Nach dem Vorfall am Mittwoch wurde der schweizerische Staatsangehörige auf Grundlage eines versuchten Tötungsdelikts in die forensische Abteilung eines Zentrums für Psychiatrie eingewiesen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 39-Jährige kurz vor der Tat bereits versucht haben, in der Nähe des Gebäudes andere Anwohner und Passanten anzugehen.

PM Sta und Pol