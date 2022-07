Ein 59 Jahre alter Mann soll in Mannheim nach einer Auseinandersetzung auf einen anderen Mann geschossen haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der 59-Jährige bereits am Montagabend mehrfach auf das Opfer geschossen und es unter anderem am Bauch getroffen haben. Der Getroffene sei daraufhin notoperiert worden.

Mannheim (dpa/lsw) - Die Tat hat sich laut Polizei vor der Wohnung des 59-Jährigen zugetragen. Der Mann soll sich anschließend zurück in seine Wohnung begeben haben, wo er wenig später widerstandslos festgenommen wurde. Nach Angaben der Beamten steht er im Verdacht des versuchten Mordes und sitzt wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft. Nähere Angaben zum Opfer und zur Art der Waffe machte die Polizei zunächst nicht.

