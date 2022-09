Ein Mann ist bei Pfinztal (Kreis Karlsruhe) in seinem Auto einen Abhang hinuntergerutscht und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte der 61-Jährige am Vorabend auf einem Feldweg wenden und geriet mit seinem Wagen über den Fahrbahnrand. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam nach rund 50 Metern zum Stehen. Es entstand ein Schaden von circa 7500 Euro.

Pfinztal (dpa/lsw) - Pressemitteilung