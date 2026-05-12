Früher Morgen auf der Autobahn 8, ein Fahrer ist Richtung Stuttgart unterwegs. Dann verliert er die Kontrolle.

Dornstadt (dpa/lsw) - Ein Kleintransporterfahrer hat sich auf der Autobahn 8 bei Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) mit seinem Fahrzeug überschlagen. Der 68-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus, im morgendlichen Verkehr in Richtung Stuttgart kam es zu Behinderungen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen verlor der 68-Jährige die Kontrolle über seinen Transporter. Das Fahrzeug prallte zunächst gegen die Betonleitwand, dann gegen einen Sattelzug, überschlug sich und blieb auf dem Seitenstreifen liegen. Der Sattelzugfahrer blieb unverletzt. Trümmerteile flogen auch auf die Gegenfahrbahn.