Schwer verletzt überlebt der 46-Jährige den Zusammenstoß mit einem Regionalexpress. Wie es dazu kam und wovor die Bundespolizei warnt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mann ist beim Überqueren von Gleisen in Stuttgart von einem Regionalexpress erfasst worden. Er erlitt schwere Verletzungen, wie die Bundespolizei mitteilte. Demnach lag der 46-Jährige schwer verletzt im Gleisbereich und wurde ins Krankenhaus gebracht. Er schwebe nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Bahnstrecke wurde den Angaben zufolge in der Nacht zu Sonntag vorübergehend gesperrt. Die Bundespolizei warnt davor, sich im Gleisbereich aufzuhalten. Bahngleise sollten demnach nur an dafür vorgesehenen Stellen, beispielsweise an Über- oder Unterführungen, überquert werden.