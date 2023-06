Ein maskierter Mann hat in Pforzheim eine Tankstelle überfallen und ist anschließend geflohen. Der Täter war am Samstagabend mit einem Radlader auf das Gelände gefahren, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Anschließend betrat er die Tankstelle und forderte mit einem pistolenartigen Gegenstand Bargeld, wie es in einer Mitteilung hieß.

Pforzheim (dpa/lsw) - Laut dem Sprecher erbeutete der Mann mehrere Hundert Euro Bargeld. Anschließend sei er zu Fuß geflüchtet, den Radlader ließ er zurück. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter das Fahrzeug zuvor ebenfalls entwendet hatte. Die eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, blieb erfolglos. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Mitteilung der Polizei