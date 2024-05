Mit einer Waffe in der Hand hat ein bislang unbekannter Täter ein Lebensmittelgeschäft in Waghäusel-Kirrlach (Landkreis Karlsruhe) überfallen. Der mit einer Strumpfhose maskierte Mann betrat am Samstagabend den Laden und forderte die Tageseinnahmen, wie die Polizei mitteilte. Danach flüchtete er zu Fuß.

Waghäusel (dpa/lsw) - Obwohl die Polizei unter anderem per Hubschrauber sofort nach dem Täter fahndete, wurde er bislang nicht gefunden. Wie viel Geld der Räuber erbeutete, war zunächst nicht bekannt. Während der Tat befanden sich die beiden Mitarbeiter des Geschäftes alleine im Markt. Sie blieben unverletzt.

