Baden-Württemberg Manipulierte Unfälle – Polizei durchsucht mehrere Wohnungen

Polizeieinsatz
Die Polizei ermittelt schon länger gegen mehrere Verdächtige in dem Fall. (Symbolbild)

Seit anderthalb Jahren ermittelt die Polizei im Raum Heilbronn gegen mutmaßliche Versicherungs-Betrüger. Welche Masche steckt dahinter?

Heilbronn (dpa/lsw) - In einem Ermittlungsverfahren um betrügerische Verkehrsunfälle hat die Polizei in Heilbronn und im Hohenlohekreis mehrere Gebäude durchsucht. Die Beschlüsse richteten sich gegen sechs Verdächtige in Heilbronn, Weinsberg, Pfedelbach und Öhringen, wie die Beamten mitteilten.

Bereits seit etwa eineinhalb Jahren ermittelt die Polizei demnach wegen Betrugsverdachts mit manipulierten Unfällen gegen mehrere Verdächtige aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn sowie aus dem Hohenlohekreis.

Die Verdächtigen sollen absichtlich Verkehrsunfälle provoziert oder auf andere Art und Weise Unfallschäden verursacht haben, um Geld von Versicherungen zu bekommen. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial und Wertgegenstände sicher.

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