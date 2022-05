Mit einer Veränderung beginnt der VfB Stuttgart das Spiel gegen den 1. FC Köln, in dem der direkte Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga noch erreicht werden soll. Gegen die Domstädter beginnt im Vergleich zum 2:2 beim FC Bayern München anstelle von Omar Marmoush Mittelfeldspieler Orel Mangala. Hiroki Ito, der aufgrund von Wadenproblemen verspätet in die Trainingswoche eingestiegen war, steht in der Startelf.

Stuttgart (dpa) - Die Schwaben brauchen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einen Sieg und müssen auf eine Niederlage im Parallelspiel von Hertha BSC bei Borussia Dortmund hoffen, um Platz 15 von den Berlinern noch zu übernehmen.

Auf der Gegenseite verändert FC-Coach Steffen Baumgart seine Mannschaft auf zwei Positionen. Der angeschlagene Jan Thielmann und Benno Schmitz werden von Kingsley Ehizibue und Dejan Ljubcic vertreten. Die Kölner kämpfen noch um einen Europa-League-Platz, sind aber auf Schützenhilfe angewiesen.

