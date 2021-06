Manfred Knoll hat sich überraschen lassen. Eingeladen war er zu einer Besprechung der Boxer des ASV Landau, die im Landauer Stadion trainieren. Ungewöhnlich der Tisch mit Sektgläsern. Der Walsheimer Knoll ist seit dem Treffen das fünfte Ehrenmitglied des 1949 gegründeten Vereins.

Der 76-Jährige, der im Verein fast alles gemacht hat außer Trainer, vom Kassenprüfer zum Sportwart bis zum Vorsitzenden, hat die anderen Ehrenmitglieder im Sinn: Werner Pfalzer, der 1986 den Vorsitz übernahm und diesen ihm 2013 übergab, das Landauer Ehepaar Rickes, Hans Übel, ein früherer Boxer aus Nußdorf. Mit 16 hatte Knoll angefangen zu trainieren. Ein Verwandter und sein ehemaliger Walsheimer Handballtrainer nahmen ihn mit in die Südwegahalle, die 1957 ausgebaut worden war. In der einen Hälfte trainierten Boxer mit Karl Zeiß, dem 2005 gestorbenen Ehrenmitglied, in der anderen Ringer.

Ganz oder gar nicht

„Die Sportart fasziniert mich“, sagt Knoll, der als kaufmännischer Angestellter in zwei Landauer Autohäusern beschäftigt war, Kruppenbacher, später Zotz. „Man kann ein bisschen Handball, ein bisschen Fußball spielen. Wenn es nicht für die erste Mannschaft reicht, dann für die zweite oder die ,Biermannschaft’. Boxen trainiert man oder lässt es sein, weil es sonst weh tut.“ 25, 26 Kämpfe habe er bestritten – mit einer Quote von 50:50: „Ich war zufrieden.“

Die kurze Zeit mit Hans Freistadt

Aktuell verfügt der Boxverein über vier Leistungskaderathleten, er hat drei andere hochgebracht, die heute professionell boxen. Wen hat Knoll besonders gut in Erinnerung? Kurt Heid aus Nußdorf, Hans Freistadt und Bernd Netscher aus Bellheim fallen ihm ein. Freistadt, 1965 Europameister im Fliegengewicht, sei aber nur kurz in Landau gewesen. Er schloss sich dem Boxring Ludwigshafen an.

1982 zogen die Landauer Boxer aus der Süwegahalle aus und mit den Ringern in die Rundsporthalle ein, die ideale Bedingungen bot. 2018 wurde die Halle angerissen. Die Boxer werden in die Halle auf dem ehemaligen Gartenschaugelände einziehen, in der sie 2017 die 1. Landauer Fight-Night veranstalteten.