Sadio Mané wird im Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League wieder im Aufgebot des FC Bayern München stehen. «Er wird am Sonntag im Training sein und am Mittwoch mit im Kader», sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem 1:1 (1:0) am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Mané habe durch seine Entschuldigung schon «eine Reaktion» gezeigt, alles sei wieder in Ordnung.

München (dpa) - Nach dem 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City am Dienstag waren Mané und Leroy Sané in der Kabine aneinander geraten. Mané war vom Verein für das Spiel gegen Hoffenheim suspendiert und mit einer Geldstrafe belegt worden. Das Rückspiel findet am Mittwoch in München statt.

Bundesliga-Tabelle

Bayern-Kader

Bundesliga-Spielplan

Infos zum Spiel

Kader Hoffenheim

Bayern gegen Manchester