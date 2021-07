Die Majolika Karlsruhe geht neue Wege und gibt ihr umfangreiches keramisches Wissen weiter. Ab sofort werden in den Räumen der traditionsreichen Manufaktur auch Kurse für Keramikinteressierte angeboten.

Während der Sommermonate lockt ein breitgefächertes Angebot Laien, Hobbykeramiker, Kreative und Profis in die Produktionsräume am Schlossgarten. Ein extra eingerichtetes, lichtdurchflutetes Atelier sorgt für das passende Ambiente und soll die Kreativität inspirieren: ob bei einem Schnupperkurs für ein erstes Ausprobieren oder einem mehrtägigen Themenseminar. Für Kinder wurde ein Ferienprogramm aufgelegt, das in den baden-württembergischen Schulferien für kreative Beschäftigung sorgen soll.

Künstlerische Weiterbildung, Schulungen, Seminare und Veranstaltungen erweitern das kreative Spektrum der Majolika. Der neue Leiter Klaus Gutowski will die Majolika mit der Initiative einem breiten Publikum öffnen. Im Herbst beginnt ein umfangreiches Bildungsprogramm mit fortlaufenden Kursen an der Töpferscheibe, mehrtägigen Themenworkshops, Fortbildungen für Lehrer und kreativen Seminaren für Firmen und Institutionen. Die Bandbreite reicht von Schnupperkursen „Keramik modellieren“ oder „Keramik bemalen“ über Workshops zu bestimmten Themen bis hin zu fortlaufenden Kursen. Alle Termine sind über den Online-Shop der Majolika buchbar unter www.majolika-karlsruhe.de.