Die Mainzer Hofsänger geben am Sonntag, 24. Oktober, um 17 Uhr in der Herxheimer Festhalle ein Benefizkonzert zugunsten der Jugendarbeit im Ort. Mit dem Erlös sollen lange geplante kulturpädagogische Projekte umgesetzt und Jugendliche, die an anderer Stelle nur wenig Anerkennung erfahren, individuell motiviert und gefördert werden. Auch Projekte gegen Lerndefizite sollen initiiert werden. Es gilt 3 G (geimpft, genesen oder getestet). Karten zu 20 Euro gibt es online unter www.herxheim.reservix.de/events, an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen sowie zu 25 Euro an der Abendkasse.