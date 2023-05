In der Walpurgisnacht sind in Baden-Württemberg mehrere Maibäume gefällt worden. Wie die Polizei mitteilte, sägten bislang unbekannte Täter im Landkreis Böblingen den Baum auf dem Marktplatz in Magstadt und einen weiteren in Renningen-Malmsheim ab. Im Landkreis Calw wurde in Althengststett der Maibaum gefällt. In Simmozheim wurde versucht, den Maibaum mit einer Kettensäge zu fällen. Allerdings missglückte der vermutliche Maischerz - der Baum blieb stehen und musste später von der Feuerwehr wegen Unfallgefahr entfernt werden.

Ludwigsburg/Pforzheim/Aalen/Tübingen(dpa/lsw) - Im Rems-Murr-Kreis wurden in Steinach, Reichenbach, Rettersburg und Öschelbronn vier Maibäume mit einer Motorsäge gefällt und blockierten teilweise die Straßen. Laut Polizei konnten Zeugen drei Tatverdächtige beschreiben, die wohl mit einem Kombi unterwegs waren.

Im Landkreis Schwäbisch-Hall wurde in Waldbuch (Frankenhardt) der Maibaum abgesägt. Dabei entstand ein Schaden an einem Rosenbogen eines anliegenden Grundstücks.

Auch im Landkreis Tübingen wurde in Neustetten-Nellingsheim der Maibaum mit einer Kettensäge abgesägt. Ob es eine Verbindung zwischen den Taten gibt, ist laut Polizei unklar.