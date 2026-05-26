Sie sind wie Traumfänger mit schattenhaften Bildern einer inneren Welt: strahlend blaue Textilfahnen im Kirchenschiff, die sich im Lichtkreuz von Ludger Hinse spiegeln.

Entstanden sind die Arbeiten bei zwei Workshops des Landauer Fotografen Steffen Diemer und der Mannheimer Künstlerin Inessa Siebert Ministranten und mit Mädchen der Maria-Ward-Schule im April. Bis jetzt haben die 50 Jugendlichen auf die Ergebnisse ihrer Experimente mit selbstgebastelten Lochkameras gewartet: wie früher, als man die Negativfilme aus dem Fotoapparat zur Entwicklung in einem Labor abgeben musste und erst dann sah, was aus den Schnappschüssen geworden ist.

Einer von zwei Workshops lief mit Mädchen der Maria-Ward-Schule. Foto: Steffen Diemer/oho

Von Schnappschüssen kann hier aber wahrhaftig keine Rede sein. Sieben Tage lang wurde jedes einzelne Bild belicht, erzählt Diemer. Und gerade auf diese Entschleunigung kam es ihm an. Und darauf, wie sich die Welt beim analogen Arbeiten noch selbst begreifen lässt. Dazu hat er mit den Jugendlichen 100 Kameras aus alten Getränkedosen gebastelt. Das Loch einer Stecknadel taugt dabei als Objektiv für einfallendes Licht, das wegen der winzigen Öffnung kaum gestreut wird und daher ein recht scharfes Bild ins Innere wirft. Wer es ausprobieren will, kann die Probe machen und wird entdecken, dass man durch einen kleinen Spalt zwischen zusammengepressten Zeigefingern und Daumen immer scharf sieht, selbst als Brillenträger.

100 Lochkameras haben die Jugendlichen gebastelt. Foto: Steffen Diemer/oho

Die Dosen, aufgeschnitten und schwarz ausgemalt, wurden in der Dunkelkammer mit Fotopapier bestückt und zugeklebt. Dann zogen die Jugendlichen los auf der Suche nach einem beseelten Ort. Es sollte ein Platz sein, an dem sie sich geborgen fühlen, erzählt Diemer. Eine Kamera wäre beinahe von Dekan Axel Brecht als Müll entsorgt worden, als er die einsame Dose auf der Orgelempore der Marienkirche stehen sah. Vielleicht entstand darin das Bild, das jetzt an einer Säule hängt und auf dem unverkennbar die Kirchenfenster auszumachen sind.

Ein Wellblechdach oder Ackerfurchen? Aufnahme einer Lochkamera. Foto: oho

Andere Fotos zeigen – mal mehr, mal weniger schemenhaft – Mauern, Bäume, Fenster. Sonne und Mond haben Leuchtspuren über die Silhouetten gezogen. Alles Kurzlebige angesichts der kleinen Ewigkeit von sieben Tagen Belichtungsdauer ist weg – keine Spur ist zu sehen von Menschen oder Tieren, die in der Zeit zufällig durch Bild liefen. Eine besonders stimmungsvolle Aufnahme zeigt Ackerfurchen vor Gebäuden im Hintergrund. Eine andere scheint selbst in einem Busch vom Wind bewegt worden zu sein – das lassen jedenfalls die vielen Lichtstreifen vermuten. Manche Kameras liefen voll Wasser, was dem Fotopapier aber nichts ausgemacht habe, erzählt Siebert.

Ein Holztisch oder eine Treppe? Aufnahme einer Lochkamera Foto: oho

Allen Bildern gemein ist ihre übernatürlich wirkende Färbung, die ihnen Transzendenz verleiht und an die blaue Stunde zwischen Tag und Nacht denken lässt. Diemer spricht von einem Licht zwischen Erde und Universum, das den früheren Kriegsfotografen an eine Nahtoderfahrung erinnert. Das Blau entsteht durch die Langzeitbelichtung. Analoges Fotopapier ist – anders als herkömmliche Filme oder digitale Sensoren – nicht für natürliches Tageslicht optimiert.

Schemenhaft sind auf den Aufnahmen Gebäude und Bäume zu erkennen. Foto: Steffen Diemer/oho

Wird das Papier einmal aus der Kamera geholt, überlebt das Bild darauf nur gerade so lange, dass es ein oder zweimal abfotografiert werden kann. Vo diesen Fotos haben Siebert und Diemer wiederum mit einer Schablone Ausschnitte ausgewählt, die auf die halbtransparenten Textilfahnen gedruckt wurden. Sie lassen den Kirchenraum je nach Sonneneinstrahlung durchscheinen; an einer Säule auch das Holzrelief der heiligen Veronika, die Jesus auf seinem Weg nach Golgatha ein Schweißtuch gereicht haben soll. Ausgerechnet sie ist die Schutzpatronin der Fotografen.

Foto: oho

Ein Sponsor hat das Projekt mit einer Spende von 5000 Euro ermöglicht. Bis Allerheiligen soll die Installation in der Marienkirche hängen und noch Gegenstand weiterer Projekte werden, erzählt Dekan Brecht. Dann hoffen die Organisatoren noch, sie auf Reise schicken zu können. Die jungen Fotografen werden die Ergebnisse ihres Experiments auf bald auf der Homepage der Marienkirche sehen können. Dort soll auch enthüllt werden, welche „beseelten Orte“ sie ausgewählt haben und warum. Brecht sieht nicht nur in den sieben Tagen Belichtungszeit eine Analogie zur Schöpfungsgeschichte. Er nennt die Fahnen wegen der kurzen Halbwertzeit des Fotopapiers „Auferstehungsbilder“ – das passe doch wunderbar zu Pfingsten.

Foto: oho

Die Ausstellung

Installation „Beseelte Orte“ bis Allerheiligen am 1. November in der Marienkirche Landau. Zur Kunstnacht am Freitag, 29. Mai, führen die jungen Fotografen um 19, 20 und 21 Uhr selbst durch ihre Ausstellung.

