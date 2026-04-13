Cyclone Rep, das irische Theater mit der Mission Shakespeare-Reloaded, ist zurück in Landau – diesmal mit Marcus Bales Ein-Mann-Show „The Madness of Macbeth“.

Die Inszenierung in der englischen Originalsprache wird eingebettet in Verständnisfragen und richtet sich besonders an Oberstufenschüler. „Something wicked this way comes“ (Etwas Böses kommt daher) prophezeit duster-geheimnisvoll der Untertitel dieser besonderen Macbeth-Inszenierung, die damit die Prophezeiung der Hexen beim Blick in ihren brodelnden Kessel vorwegnimmt. Shakespeare hat diese berühmt gewordenen Worte, die dem Grundtenor des ganzen Stücks Ausdruck geben, erst im vierten von insgesamt fünf Akten verankert.

Aber schon zuvor kann das Publikum erleben, wie aus Macbeth, dem siegreichen Anführer des schottischen Heeres, in der Hoffnung, König von England zu werden, ein machtbesessener, von Ehrgeiz getriebener, immer radikaler agierender Mensch wird. Auch über 400 Jahre nach der Uraufführung im Londoner Globe Theater (1611) ist die Menschheit vor solchen Machttypen und Wahnvorstellungen nicht gefeit, glaubt Marcus Bale, die treibende Kraft von Cyclone Rep. Er bleuchtet bei seiner Aufführung auch andere darin verwobene Motive wie Täuschung, tragische Ironie und die Balance zwischen Sein und Schein.

Zum Verständnis tragen neben Diskussionen auch Videoinstallationen, bildhafte Eindrücke und plakative Darstellungen bei. Foto: Cyclone Rep

Auch die gängige Meinung, dass Macbeth in seinem Machtstreben dem Wahnsinn verfiel, soll in der Inszenierung aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und neu bewertet werden. War er sich seiner Handlungen stets bewusst oder wurde er vom Wahnsinn getrieben? Haben ihn die Prophezeiungen der Hexen, die sich alle erfüllten, in den Wahnsinn getrieben? Und welche psychologische Wirkung hatte die gruselig-geisterhafte Begegnung mit seinem Freund Banquo, den er doch ermordet hat?

Jeder einzelne Punkt würde wohl schon genügen, jemanden in den Wahnsinn zu treiben. Vielleicht war es auch das Zusammenspiel aller Faktoren, das „zum korrupten Abstieg eines tyrannischen Königs“ beitrug. Das Motiv des Wahnsinns ist Bales roter Faden für das ganze Dramas, dessen Schlüsselszenen mit Diskussionen über Ehrgeiz, Korruption, Schuld und Schicksal verknüpft werden. Auch das Königtum in seinem damaligen Verständnis, das frühere patriarchalische Weltbild und der Einfluss des Übernatürlichen rücken in den Fokus der Betrachtung.

Es soll nicht zu viel Theorie geben

Bale verspricht aber, dass bei all der Dramatik und Komplexität der Ereignisse, der Humor nicht zu kurz kommen wird. Schließlich wusste schon der große Shakespeare, dass man das Publikum weder langweilen, noch mit zu viel Theorie überfrachten darf. Wie bei allen Cyclone-Rep-Inszenierungen wird auch bei „Macbeth“ der Originaltext geschätzt und rezitiert. Zu seinem Verständnis tragen neben den Diskussionen auch Videoinstallationen, bildhafte Eindrücke und plakative Darstellungen bei. Und wie immer gibt es begleitend zum Theaterstück umfangreiches Arbeitsmaterial zu Vor- und Nachbereitung für Schulen.

Die Integrierte Gesamtschule in Landau hat damit schon beste Erfahrungen gemacht. Überhaupt ist es dem Engagement des stellvertretenden Rektors Ralf Gauweiler zu verdanken, dass die Irische Top-Truppe auf ihrer Europatournee ausgerechnet nach Landau kommt. Schon seit vielen Jahren hat die Schule ein Theater-Workshop-Angebot für ihre Achtklässler mit Mitgliedern der Cyclone-Rep-Truppe. Anfangs – als er noch nicht so berühmt und beschäftigt war wie heute – war für diese Aufgabe oft auch der Regisseur Donal Gallagher an der Schule, sagt Gauweiler mit Vorfreude auf ein Wiedersehen. Gallagher hat nun die „Madness des Macbeth“ inszeniert.

Termin

„The Madness of Macbeth“ One-Man-Performance von Marcus Bale mit vier Shows vom 18. bis 20. Mai im Landauer Haus am Westbahnhof. Karten gibt es noch bei Ralf Gauweiler (r.gauweiler@igs-landau.de) für 18. Mai, 8.45 Uhr, und 20. Mai, 19 Uhr. Bei großer Nachfrage sind Ersatztermine am Montag und Mittwoch, je 8.45 Uhr, möglich.

