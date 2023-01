Christian Streich ist bereits seit Dezember 2011 Coach des SC Freiburg. Kann sich der Augsburger Enrico Maaßen eine ähnlich lange Zusammenarbeit vorstellen?

Augsburg (dpa) - Trainer Enrico Maaßen kann sich beim FC Augsburg einen ähnlichen Werdegang wie Christian Streich beim SC Freiburg vorstellen. „Wenn man meinen Werdegang anschaut, war es nie so, dass ich gesagt habe, ich nehme das erstbeste Angebot an und gehe zum nächsten Club. Es ist auch meine Art und Weise, etwas zu gestalten und zu entwickeln, für etwas zu stehen“, sagte Maaßen vor dem Bundesligaspiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Das ist auch das Ziel hier. Deswegen sind wir auch ein Vertragsverhältnis von mindestens drei Jahren eingegangen.“

Maaßen (38) war im vergangenen Sommer nach zwei Jahren von Borussia Dortmund II nach Augsburg gewechselt. Das 0:4 gegen Freiburg war sein Debüt als Bundesligatrainer. Streich (57) ist bereits seit Dezember 2011 Coach der Breisgauer.

„Sich so lange bei einem Verein zu halten, einen Verein zu prägen, wie er das durch seinen Spielstil tut, ist eine großartige Leistung“, lobte Maaßen den erfahrenen Trainer des SC Freiburg. „Er ist ein richtiger Typ, ein richtiges Gesicht und hat zu allen Dingen was zu sagen. Das macht ihn sympathisch.“ Streich habe „einen Club, der ein Stück weit eine Fahrstuhlmannschaft war, zu einem Topclub geformt. Das ist eine großartige Leistung.“

