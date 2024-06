Stuttgart (dpa) - Das Hochwasser in Baden-Württemberg hat möglicherweise ein erstes Todesopfer gefordert - allerdings gibt es dafür bislang noch keine offizielle Bestätigung. «Wir müssen, so ist mir gerade zugetragen worden, auch damit rechnen, dass es inzwischen einen Toten in Baden-Württemberg gibt», sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) bei einem Besuch am Montag in der Gemeinde Erbach. Allerdings müsse das noch verifiziert werden. Das Ministerium sagte, man könne den Todesfall bislang weder bestätigen noch dementieren. Die Lage sei noch diffus, Einsatzkräfte suchten nach dem möglichen Opfer.