Basketball-Nationalspieler Paul Zipser hat Gerüchte dementiert, wonach er zeitnah in seine Heimat Heidelberg zurückkehren könnte. «Es ist mit keinem Verein gesprochen worden außer dem FC Bayern», schrieb der 29 Jahre alte Flügelspieler am Sonntag bei Twitter. Das Fachblatt «Big» hatte am Morgen berichtet, Zipser könne von Pokalsieger FC Bayern München zu den MLP Academics Heidelberg wechseln.

München/Heidelberg (dpa) - Auch Alex Vogel als Sportlicher Leiter des Clubs dementierte den Bericht: «Das kann ich nicht bestätigen. Paul hat zwar eine enge Verbindung zum Verein, aber an dem Gerücht ist nichts dran», sagte Vogel der «Sport Bild».

Zipser, der zwischen 2016 und 2018 für die Chicago Bulls in der NBA spielte, musste im Juni 2021 nach einer plötzlichen Hirnblutung notoperiert werden. Seitdem versucht er, sich bei den Münchnern Schritt für Schritt zurückzukämpfen. In der abgelaufenen Spielzeit erhielt er unter Trainer Andrea Trinchieri aber wenig Spielzeit. Für seine Heimatstadt Heidelberg spielte Zipser im Jugendalter.

