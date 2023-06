Der Fund macht Aufsehen: Liegt eine Handgranate in der Nähe eines Müllcontainers? Die Polizei rückt aus - und kann Entwarnung geben. Doch erledigt hat sich der Fall damit vielleicht noch nicht.

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen des Funds einer möglichen Handgranate sind Einsatzkräfte am Samstag in Stuttgart ausgerückt. Es habe sich um eine selbstgebaute Attrappe gehandelt, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Zwar habe der Bastler ein, zwei Originalteile verwendet. Das Fundstück sei aber nicht zündfähig gewesen.

«Es hat problematisch ausgesehen», sagte der Sprecher. Daher sei ein Entschärferteam nach Bad Cannstatt gefahren, nachdem ein Anwohner die Polizei alarmiert hatte: Er habe einen Gegenstand in Form einer Handgranate in der Nähe seines Müllcontainers entdeckt.

Die Beamten beschlagnahmten die Attrappe. Ob der Besitzer für den Einsatz zahlen muss, werde geprüft.