In Karlsruhe rücken zahlreiche Polizeikräfte in ein Wohngebiet aus. Beamte tragen Maschinenpistolen - auch Polizeihunde-Staffeln sind vor Ort.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Polizei ist mit mehreren Beamten zu einer mutmaßlichen Bedrohungslage in Karlsruhe ausgerückt. Zahlreiche Kräfte seien vor Ort, darunter auch Polizisten mit Zusatzausstattung – also Helme, schusssichere Westen und Maschinenpistolen, sagte ein Sprecher. Auch Polizeihunde-Staffeln, Feuerwehr und Rettungsdienste sind den Angaben nach vor Ort.

Die Bevölkerung sei nach bisherigen Erkenntnissen nicht gefährdet. Was sich am Einsatzort genau abspielte, wollte der Sprecher vorerst nicht sagen. Beim Einsatzort im Karlsruher Stadtteil Rintheim handelt es sich um ein Wohngebiet. Mehrere Straßen sind aufgrund der unklaren Gefährdungslage abgesperrt worden. Die Bevölkerung wurde gebeten, sich am Einsatzort nicht aufzuhalten.