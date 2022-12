Mit einem Flyer sucht die Polizei in Mannheim nach Hinweisen auf den Tod eines 37 Jahre alten Mannes. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Der Tote war auf einer Grünfläche unweit des Mannheimer Neckarufers am 10. Dezember gefunden worden. Weil die Leiche des 37-Jährigen Verletzungen aufwies, wird wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt. Nach Erkenntnissen der zu Wochenanfang erfolgten Obduktion könnte stumpfe Gewalteinwirkung den Tod des Mannes verursacht haben.

Mannheim (dpa/lsw) - Wie die Ermittlungen ergaben, handelt es sich bei dem Mann um einen slowakischen Staatsangehörigen, der auf einen Rollstuhl beziehungsweise eine Gehhilfe angewiesen war. Er hatte keinen festen Wohnsitz. In den kommenden Tagen sind verstärkt Einsatzkräfte der Polizei im Stadtgebiet Mannheim unterwegs, um mit Flyern und Aushängen in mehreren Sprachen weitere Informationen zu erlangen.

PM