Baden-Württemberg Männer stehlen Autoscooter – Reue mit Geschenkkorb

Autoscooter gestohlen - Täter zeigen Reue
Die drei Männer meldeten sich bei der Polizei, um den Diebstahl des Autoscooters zu gestehen. (Illustration)

Drei Männer gestehen, einen Autoscooter gestohlen zu haben – laut Polizei nach reichlich Alkohol. Jetzt wollen sie für den Schaden von etwa 7.000 Euro aufkommen.

Schelklingen (dpa/lsw) - Nach dem Diebstahl eines 300 Kilogramm schweren Autoscooters eines Fahrgeschäfts haben sich drei Männer mit einem Geschenkkorb beim Geschädigten entschuldigt. Die drei mutmaßlichen Diebe hatten nachts bei einem Vatertagsfest in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) den Autoscooter gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Das Gefährt sei nach dem Diebstahl völlig beschädigt in einem Gebüsch kurz vor Allmendingen (Alb-Donau-Kreis) gefunden worden.

Drei Männer im Alter von 19, 21 und 25 Jahren haben sich den Angaben zufolge bei der Polizei gemeldet und den Diebstahl eingeräumt. Die Idee zu der Tat sei ihnen wohl nach dem Konsum von reichlich Alkohol gekommen, hieß es von Polizeiseite. Nun wollten die Männer für den verursachten Schaden von etwa 7.000 Euro aufkommen. Wie genau sie den Autoscooter entwendeten, sei noch unklar.

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