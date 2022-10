Zwei Männer haben in Lorch (Ostalbkreis) einen Bankautomaten gesprengt. Anwohner waren durch die Explosion in der Nacht zum Mittwoch aufgeschreckt und hatten die Polizei gerufen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Unbekannten konnten auf einem Motorroller fliehen. Erbeutet hatten sie laut dem Sprecher aber nichts. Bei der Sprengung entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Lorch (dpa/lsw) - Pressemitteilung