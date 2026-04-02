SEK-Einsatz zwei Wochen nach einer Entführung: Im Zuge der Ermittlungen erhärtet sich der Tatverdacht gegen zwei frühere Angestellte des Geschäftsführers. Was die Polizei bei Durchsuchungen findet.

Besigheim (dpa/lsw) - Weil sie ihren früheren Chef gefesselt im Kofferraum entführt und ausgeraubt haben sollen, sind zwei Männer in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihnen erpresserischen Menschenraub vor, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. An der Festnahme des 21- und des 24-Jährigen am Morgen waren den Angaben zufolge auch Spezialkräfte der Polizei beteiligt.

Opfer verrät unter Druck Tresor-Code

Die beiden sollen dem 28 Jahre alten Opfer, in dessen Unternehmen sie in der Vergangenheit gearbeitet hätten, Mitte März in einem Gewerbegebiet in Besigheim (Landkreis Ludwigsburg) aufgelauert haben. Die Tatverdächtigen hätten den Geschäftsführer überwältigt und gefesselt.

Dann seien sie mit dem Auto des Mannes zu dessen Zuhause in einer Gemeinde im Landkreis Heilbronn gefahren. Unter Androhung von Gewalt soll er Kontodaten und den Code zu einem Tresor verraten haben, so dass die Beschuldigten an Schmuck, Bargeld und hochwertige Kleidung kamen.

Freigelassen an Feldweg

Am nächsten Morgen hätten sie den 28-Jährigen an einem asphaltierten Feldweg nahe einer Landstraße bei Steinheim an der Murr zurückgelassen. «Dort traf der leicht verletzte 28-Jährige schließlich auf eine Fahrradfahrerin, mit deren Hilfe er die Polizei alarmierte», heißt es in der Mitteilung.

Ob dem Vorfall ein Konflikt zwischen dem Unternehmer und den Männern vorausging, war zunächst unklar. Bei Durchsuchungen in Beilstein und Heilbronn hätten die Einsatzkräfte Beweismittel sichergestellt. Darunter seien nach ersten Erkenntnissen Gegenstände, die dem 28-Jährigen geraubt worden sein dürften.