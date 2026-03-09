Ein Fahrer kommt mit seinem Wagen auf die Gegenspur. Dort kommt ihm ein anderes Fahrzeug entgegen. Der Zusammenstoß hat weitreichende Auswirkungen für ein Kind.

Nufringen (dpa/lsw) - Ein sieben Jahre altes Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 14 nahe Nufringen (Kreis Böblingen) schwer verletzt worden. Das Kind kam mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Zu dem Unfall war es gekommen, als ein 60-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er frontal mit dem Wagen einer 43-Jährigen zusammen. Während der Unfallverursacher und die Frau nur leichte Blessuren erlitten, wurde das Kind im Auto der 43-Jährigen schwer verletzt. Zudem krachte ein weiterer Autofahrer bei einem Ausweichmanöver gegen einen Verkehrsleitpfosten. Die Bundesstraße war nach dem Unfall für zwei Stunden voll gesperrt.