Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Ein Mädchen hat in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) eine Fliege ins Auge bekommen, die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren und ist beim Sturz mit ihrem Arm unter das hintere Rad eines Linienbusses geraten. Die 10-Jährige wurde mit ihrer schweren Verletzung am Arm ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Mädchen war vor dem Unfall am Mittwoch auf einem Gehweg in entgegensetzter Richtung zum Bus unterwegs gewesen. Als sie die Kontrolle über das Fahrrad verlor, stützte sie sich noch am Bus ab, fiel dann aber zu Boden.

PM Polizei