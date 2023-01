Ein Mädchen, das am Bahnhof Rastatt von zwei anderen Mädchen zusammengeschlagen worden war, ist wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Verletzungen der 14-Jährigen hätten sich als nicht so gravierend herausgestellt, wie zunächst mitgeteilt. Die Ermittler waren erst am Montag auf die Tat am vergangenen Samstagabend aufmerksam geworden, nachdem in sozialen Medien ein Video davon verbreitet worden war.

Rastatt (dpa/lsw) - Die verstörenden Aufnahmen zeigen, wie die 14-Jährige zu Boden gestoßen wird und die zwei Mädchen auf sie einprügeln und mehrmals gegen ihren Kopf und Körper treten. Die beiden mutmaßlichen Täterinnen, die ebenso wie das Opfer polizeibekannt sind, seien inzwischen ermittelt. Zu ihrem genauen Alter wollte die Polizei keine Angaben machen. Es handele sich dabei aber ebenfalls um zwei Jugendliche.

Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Auch gegen diejenigen, die die Tat gefilmt haben sollen, werde ermittelt. „Die Identifizierung der Filmenden läuft und war teilweise erfolgreich“, sagte der Polizeisprecher.

