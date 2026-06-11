Baden-Württemberg Mädchen mit Messer löst mutmaßlich Amokalarm aus

Polizei Symbolbild
Ein Mädchen sollen einen Amokalarm an einer Schule ausgelöst haben. (Symbolbild)

Nach einem ausgelösten Amokalarm an einer Schule in Lahr findet die Polizei bei einem Mädchen ein Messer. Hinweise auf weitere Gefahren gibt es laut Mitteilung nicht.

Lahr (dpa/lsw) - Ein Mädchen soll an einer Schule in Lahr (Ortenaukreis) einen Amokalarmknopf gedrückt und so einen großen Polizeieinsatz ausgelöst haben. Die Einsatzkräfte fanden bei ihr zudem ein Messer, wie es in einer Mitteilung hieß. Ob das Kind damit Dritte bedrohte, blieb vorerst unklar.

Das strafunmündige Kind sei von Zeugen beim Drücken des Knopfes beobachtet worden. Es befinde sich in Polizeiobhut und werde verhört. Auch weitere Zeugen würden zum Vorfall befragt.

Die Polizei überprüfte am Morgen das betroffene Schulgebäude. Hinweise auf weitere Gefahren ergaben sich nicht, sodass das Schulgebäude wieder freigegeben wurde. Verletzt wurde niemand. Die Schüler sammelten sich zwischenzeitlich in einer Halle und wurden von Einsatzkräften betreut. Ob der Schulunterricht fortgeführt werde, blieb zunächst unklar.

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