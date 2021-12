Henning Ziebritzki, der im vergangenen Jahr den mit 10.000 Euro dotierten Peter-Huchel-Preis für seinen Lyrikband „Vogelwerk“ erhalten hat, kommt am Sonntag, 12. Dezember, um 11 Uhr zu einer Lesung ins Künstlerhaus Edenkoben.

Die Jury hat Ziebritzkis bei Wallstein erschienenen Band „Vogelwerk“ als herausragende Neuerscheinung des Jahres 2019 gewürdigt. Der 1961 in Wunstorf geborene und in Tübingen lebende Lyriker habe in 52 Gedichten, die jeweils mit einem Vogelnamen überschrieben sind, ein poetisches „Kalendarium sinnlicher Grenzerfahrungen und Überwältigungsmomente geschaffen“, heißt es in der Begründung der Jury. Lange bevor die Vogelbeobachtung zum Trend wurde, habe sie Poeten inspiriert. Ziebritzkis Gedichte seien aber nicht nur Porträts jeder einzelnen Vogelart, ihnen sei immer auch ein Selbstporträt des lyrischen Subjekts eingeschrieben. „Dabei spricht kein unbeteiligter, in sich ruhender Beobachter, sondern einer, der sich existenziellen Fragen aussetzt.“ Moderiert wird die Matinee von dem Autor und Übersetzer Hans Thill, der 2004 selbst den Peter-Huchel-Preis erhalten hat.

Info

Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 4 Euro. Es gilt 2 G. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 06323 2325 oder per E-Mail an buero@kuenstlerhaus-edenkoben.de.