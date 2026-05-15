Baden-Württemberg Luxusschlitten kracht gegen geparktes Auto

Polizei Symbolbild
Ein Autofahrer fuhr vermutlich unter Einfluss von Drogen. (Symbolfoto)

Ein junger Fahrer verliert in der Nacht die Kontrolle über sein Luxusauto. Nach dem Unfall folgt eine Blutprobe. Warum der 22-Jährige am Steuer überhaupt nicht hätte sitzen dürfen.

Mutlangen (dpa) - Ohne Führerschein und vermutlich unter Drogeneinfluss unterwegs: Ein 22 Jahre alter Autofahrer eines Luxusfahrzeugs ist in der Nacht in Mutlangen nahe Stuttgart mit einem geparkten Fahrzeug zusammengestoßen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wird auf über 200.000 Euro geschätzt.

Der 22-Jährige, der keinen Führerschein hatte, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu weit nach links abkam und dann mit einem geparkten Pkw kollidierte.

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