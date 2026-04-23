Baden-Württemberg Luxusautos bei Razzia wegen Corona-Betrugs sichergestellt

Durchsuchungen
Frühmorgens sind Ermittler in vier Bundesländern zu Hausdurchsuchungen ausgeschwärmt. (Symbolbild)

Bei Durchsuchungen in Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg konfiszieren Ermittler teure Autos und Bargeld. Um welche Art der Wirtschaftskriminalität geht es?

Frankfurt/Main (dpa) - Bei einer Razzia in Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg haben Polizisten Bargeld sowie neun Luxusautos wie etwa einen Ferrari und einen Lamborghini sichergestellt. Insgesamt gehe es um einen Wert von fast zehn Millionen Euro, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Bei der Aktion mit einer «Vielzahl von Beamten» seien wegen mutmaßlicher Wirtschaftskriminalität seit dem frühen Morgen insgesamt 14 Objekte durchsucht worden.

Laut der Staatsanwaltschaft Frankfurt sollen ein Hauptbeschuldigter und vier Komplizen mit einem gemeinsamen Tatplan von April 2020 bis Februar 2024 in 30 Fällen Subventionen im Kontext der Corona-Pandemie mit bewusst falschen und unvollständigen Angaben bei Bewilligungsstellen beantragt haben. Ziel sei es gewesen, dieses Geld «für sich zu erlangen und für eigene Zwecke zu verwenden, wobei es in fünf Fällen beim Versuch geblieben sein soll». In Hessen dauerten die Durchsuchungen an.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Frankfurt am Main Hessen Ferrari Automobili Lamborghini Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x