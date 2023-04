Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gegenstoß des TSV Kandel, er und Philipp Käflein versuchen zu verteidigen, plötzlich ist eine Hand im Gesicht des Gegners. „Meine Hand war’s nicht“, sagt Luis Fien, der wegen des Fouls in der 21. Minute disqualifiziert wurde. Am Mittwoch holte die HSG Landau/Land in der Handball-Pfalzliga das Spiel in Kaiserslautern nach und verlor wieder – 33:38 ohne Fien. Gesperrt? Nein, sagt der 19-Jährige. „Ich halte mich bei meinem Heimverein auf.“

Fiens erster Verein ist der TuS Helmlingen, der in der Südbadenliga spielt. In der vergangenen Saison gehörte er zur A-Jugend des Vereins, die in der Bundesliga